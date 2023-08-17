У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що країнам Заходу санкції потрібно не тільки оголошувати, а й слідкувати за їх виконанням.

В ракетах та дронах, якими Росія обстрілює Україну, попри санкції, є іноземні компоненти. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що з уламками від ракет працюють спеціалісти центрів досліджень - вони проводять аналіз обладнання, яке там знаходять. За його словами, там знаходять багато компонентів іноземного походження, виробництво яких Росія не могла б налагодити у себе.

"Країнам Заходу, виробникам показували, що ось ракета, ось дрон, ось запчастина, ось фірма яка її робить. На жаль, продовжують такі запчастини якось доходити до країни-окупанта. Мова ж не тільки про "Шахеди", але й про інші товари військового призначення, які Росія продовжує виготовляти", - сказав Ігнат.

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Він зазначив, що чимало ракет, гелікоптерів, літаків, які сходять з конвейєра в Росії потребують сучасних технологій.

"Росія не має таких технологій сьогодні і виробництв, щоб їх створювати самою. Тому санкції потрібно не лише оголошувати, але їх потрібно контролювати, дотримуватись і впливати на цей процес усім разом, всім світовим лідерам, які можуть на це вплинути", - підкреслив Ігнат.

Війна в Україні - як Захід допомагає росіянам вбивати українців

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що російський БПЛА "Ланцет" містить щонайменше 19 іноземних електронних компонентів, зокрема, західних. Також багато їх містить й "Орлан".

Він нагадав, що "Ланцетом" Росія на фронті нищить техніку Сил оборони, системи ППО, РЛС. "Ланцет", як і БПЛА "Орлан" є продукцією компанії ZALA AERO. Проти власника та конструктора ZALA AERO Олександра Захарова вже введені українські санкції та ведеться робота щодо приєднання до них партнерів.

Єрмак повідомив, що група Макфола-Єрмака найближчим часом запропонує санкційні пропозиції, щоб унеможливити надходження мікроелектроніки, верстатів та іншого обладнання, необхідного для виробництва БПЛА.

Раніше німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung розповіло, що РФ продовжує отримувати західні компоненти, які використовуються в крилатих ракетах Х-101, двох модифікаціях балістичних "Іскандерів", а також гіперзвуковому "Кинджалі". В уламках боєприпасів знаходять компоненти американського, швейцарського, японського та німецького виробництва.

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