Сини екс-полоненої залишалися на тимчасово окупованих територіях України.

Через два місяці звільнена з російського полону Юлія Дворніченко змогла нарешті зустрітися зі своїми синами, які були на окупованій території.

Як повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, Юлію звільнили з полону в середині жовтня.

"То був великий обмін полоненими, коли Україна повернула додому 108 наших жінок. Однак, на тимчасово окупованих територіях залишалися два її сина: 11-річний Марк та 18-річний Данило", – зазначила Верещук.

Відео дня

Міністерка розповіла, що відразу після повернення Юлії з полону, міністерство "негайно розпочало боротьбу за повернення її синів".

"Минуло майже два місяці. Сьогодні вони разом, втрьох, у Києві. Попри ранковий ракетний обстріл, вони щасливі. Ми з командою теж", - написала Верещук і продемонструвало фото зустрічі.

Повернення українок з полону РФ

17 жовтня Україна звільнила з російського полону 108 жінок. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що серед звільнених 37 жінок, евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерок та 85 рядових та сержанток. З них 35 – захисниці із Збройних сил України, 32 – військово-морських сил, 12 – тероборони, 8 – Нацгвардії (включно з 2 із "Азову"), 5 - Держспецслужби транспорту, 4 Держприкордонслужби. Ще 12 звільнених з полону – цивільні.

Єрмак також повідомляв, що серед звільнених були дівчата, незаконно ув‘язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення. Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за "надто проукраїнську позицію", яка виражалась у перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані "шпигунство" та "тероризм". Керівник ОП зазначав, що "це був нервовий обмін".

Вас також можуть зацікавити новини: