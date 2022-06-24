Щодо вартості логістики, то в цілому вона виросла дуже суттєво.

З початку війни ціни на техніку виросли десь на 12-20% в Україні.

Про це Forbes розповів CEO компанії "Фокстрот" Олексій Зозуля.

"Скасування мита на ці товари і доступ до валюти по прийнятному курсу дозволили утримати ринок від падіння і різкого зростання цін. З початку війни ціни виросли десь на 12-20% в Україні. Якби не рішення про критичний імпорт, вони виросли б значно більше. Бо саме відміна мита частково компенсувала валютні ризики, вартість логістики, яка виросла просто колосально", - заявив він.

Щодо вартості логістики, то в цілому вона виросла дуже суттєво. Магістральна – міжміська логістика між складами та розподільчими центрами – подорожчала більш ніж в 1,5 рази через паливо. Логістика доставочна – до споживача – виросла трохи менше.

"Сьогодні в Україні немає того асортименту, який був до війни. І в тих кількостях і різноманітті, в яких хотіли б ритейлери і споживачі. Ми маємо заблоковану морську логістику – це до 70% постачання товарів.. Активним є канал отримання товарів з Європи — Польща та Румунія та країни Прибалтики. Цей канал вузький щодо пропускної спроможності, тому ми з партнерами сфокусувалися на групах товару, що мають найбільшу оборотність. Це, передусім, смартфони і техніка з дрібного побуту", - додав Зозуля.

Наразі структура продажів поступово повертається до "довоєнного" рівня. Передусім, через те, що українці потроху повертаються з-за кордону, що одразу відобразилося на пожвавленні ринку.

"В цілому – попит впав удвічі. Є такі категорії, які впали катастрофічно, але є такі, котрі втрималися, а то й збільшили продажі. До прикладу: в березні продажі телевізорів знизилися до 70%, неактуальною на той момент була вбудована побутова техніка. Разом з тим, тоді злетів попит на специфічні товари, які були затребувані серед волонтерів та вимушених і переселенців. Приміром, павербанки та різні аксесуари для смартфонів, дрібна побутова техніка – те, що потрібно було, щоб організувати побут людей на новому місці. Також за окремими товарам виріс попит через запити для військових дій", - зауважив він.

Раніше повідомлялося, що в Україну ввозять на 50% менше техніки, ніж до війни. Ритейлери прогнозують дефіцит недорогої електроніки.

Вас також можуть зацікавити новини: