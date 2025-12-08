Близько 50 тисяч студентів уже відраховано.

В Україні планують провести більше перевірок коледжів та закладів вищої освіти, де суттєво побільшало студентів віком понад 25 років.

Таку заяву зробив у коментарі "Укрінформу" голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак. Перевірити хочуть ще близько 50 освітніх установ.

"Ми продовжуємо такі перевірки. До кінця року планується провести кілька перевірок, а на початку наступного навчального року робота триватиме. Ми запланували ще 50 коледжів і закладів вищої освіти перевірити. А скільки може бути відраховано? Побачимо за результатами", – сказав він.

За словами Гурака, основну увагу служба зосередила саме на коледжах. Це повʼязано з тим, що вступ до закладів вищої освіти було обмежено Міністерством освіти і науки та Верховною Радою. Через це більшість абітурієнтів старшого віку обирають навчання саме у коледжах.

Скільки студентів відрахували після перевірок

Голова Державної служби якості освіти розповів, що загалом по Україні відраховано близько 50 000 студентів. Він також навів цифри, як змінилася кількість студентів старше 25 років за останні роки.

"Упродовж багатьох років в українських закладах освіти стабільно навчалося близько 30 тисяч студентів віком понад 25 років. Це стосувалося всіх форм - фахової передвищої освіти, вищої, другої вищої, а також аспірантури. Нині ж таких студентів уже 250 тисяч. Тобто ми говоримо про те, що на 220 тис. студентів збільшився контингент в умовах війни", – пояснив Гурак.

За його словами, перевірки закладів освіти ініціювали саме через це.

З вересня 2026 року в Україні збільшать розмір стипендій. У бюджеті на них закладено на 1,2 млрд грн більше, ніж цьогоріч.

До прикладу, стипендія Президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 000 грн замість нинішніх 2 000 грн.

