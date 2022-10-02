Найбільше загиблих на Харківщині - 4, а поранених на Донеччині - 9.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів в Україні загинуло 8 осіб, 21 людину поранено.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

Так, за даними обласних військових адміністрацій, минулої доби через ворожі обстріли у Донецькій області загинули троє людей (9 поранених), у Запорізькій - один загиблий та 4 поранених, у Харківській - 4 загиблих та один поранений, а у Миколаївській - 7 поранених.

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Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході країни. 1 жовтня ЗСУ взяли під контроль Лиман та довколишні населені пункти, що відкриває шлях до деокупації Луганської області.

Попри це, продовжували спроби наступу противника на інших ділянках східного фронту. За добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське.

30 вересня росіяни завдали чотири ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України.

Окупанти продовжують бити по українських містах та знищувати об'єкти критичної інфраструктури.

ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже 60 110 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника

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