Заборона відвідувати заклади освіти дітям, у яких відсутні профілактичні щеплення, не порушує їх право на освіту. У цьому переконана Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Таку заяву оприлюднив Офіс омбудсмана у Facebook.
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"До уповноваженого Верховної Ради України з прав людини періодично надходять звернення батьків щодо сприяння у захисті прав дітей на освіту у зв’язку з відмовою батьків від їх обов’язкової вакцинації. Уповноважений дотримується позиції, що заборона відвідувати заклади освіти дітям, у яких відсутні профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень, не порушує їх право на освіту, оскільки чинним законодавством передбачені різні форми здобуття освіти, окремі з яких можна реалізувати без відвідування закладу освіти", - йдеться у заяві.
У омбудсмана наголосили, що обов’язкова вакцинація створює колективний імунітет та захищає не лише щеплених дітей, але й тих, які не можуть бути вакцинованими через медичні протипоказання.
Окрім того, як пояснили у відомстві, Верховний Суд у своїй постанові від 17 квітня 2019 року у справі №682/1692/17 зазначив, що вимога про обов’язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних хвороб з огляду на потребу охорони громадського здоров’я, а також здоров’я зацікавлених осіб, є виправданою.
У цій справі Верховний Суд звернув увагу, що завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на освіту та інтересами інших дітей, уточнюється у повідомленні.
"Однак, проблема незгоди деяких батьків на обов’язкову вакцинацію дітей та подальші труднощі із реалізацією права таких дітей на освіту, продовжувала гостро обговорюватись в українському суспільстві. Утім, крапку у цій суперечці поставила Велика Палата Європейського суду з прав людини, оприлюднивши 8 квітня 2021 року своє рішення у справі Vavřička and Others v. the Czech Republic (№ 47621/13). Європейський суд визначив, що обов’язкова вакцинація, на яку скаржилися заявники, має розумне співвідношення пропорційності до легітимної мети держави-відповідача, яка відповідає цілям охорони здоров’я та захисту прав інших осіб. Відповідно, Європейський суд встановив, що порушення статті 8 Конвенції з боку держави у цій справі не було", - зазначили в Офісі омбудсмана.
У Денісової також нагадали, що, відповідно до статті 17 Закону "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", розглядаючи справи, національні суди застосовують практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
Як повідомлялося, 25 березня на сайті освітнього омбудсмана поінформували, що заборона відвідувати заклади освіти нещепленим дітям законна.
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