23 березня Верховний Суд підтримав відсторонення нещеплених школярів від занять у школі.

Невакцинованих дітей не допускатимуть до занять. Протипоказання до щеплення повинні засвідчити лікарі.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі Сніданку з 1+1.

Він зауважив, що страх перед коронавірусом начебто закрив очі на поширення інших важких хвороб, зокрема кору, краснухи, туберкульозу й поліомеліту.

Читайте такожКоронавірус набирає обертів: за добу в Україні виявили майже 17 тисяч нових хворих, 362 людини померли (відео)Водночас дітей з протипоказаннями повинні обстежити лікарі й надати свій висновок.

«Це відповідальність лікаря, який має дати висновок. Може бути створена комісія, консиліум лікарів, які роблять висновок, чи може дитина у цей період вакцинуватися», – пояснив він.

У випадку простої відмови батьків щеплювати дитину, такі дорослі можуть перевести школярів на дистанційне навчання.

«Закон «Про освіту» наразі визначає чимало способів для здобуття освіти, необов’язково стандартна, очна форма. Тобто, і екстернат, і патронаж, і дистанційну, і сімейну форми. Кожна з них має свої особливості», – уточнив Горбачов.

Заборона невакцинованим відвідувати школи

23 березня 2021 року Верховний Суд підтримав відсторонення нещеплених школярів від занять у школі.

Хоч закон дозволяє батькам не щеплювати дитину, у конкретній справі, постановляють судді, індивідуальне право не вакцинувати школяра протиставляється загальному інтересу суспільства.

«Держава, установивши заборону відвідувати навчальний заклад дитиною, яка не має профілактичних щеплень, реалізує свій обов’язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, у тому числі й самої нещепленої дитини. Отже, право дитини позивачки на освіту в шкільному навчальному закладі було тимчасово обмежено з огляду на суспільні інтереси», – йдеться у повідомленні.

У статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" йдеться, що невакциновані діти не повинні допускатися до занять у школі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська