У правоохоронців вже розроблено конкретний алгоритм дій на випадок такого сценарію.

Останнім часом лунають заяви представників української влади про те, що Росія готує теракт на Запорізькій АЕС. Поліція заявляє, що готова до такого сценарію.

Т.в.о. голови Нацполіції України Іван Вигівський в ефірі "Сніданку з 1+1" на каналі "1+1 Україна" заявив, що у поліцейських розроблено конкретний та затверджений алгоритм дій на випадок теракту на ЗАЕС.

"Будуть створені декілька пунктів - пункти збору та знезараження. Функція поліція полягатиме в тому, щоб забезпечити проїзд громадян, безпеку дорожнього руху, якщо це буде необхідно", - каже Вигівський.

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Крім того, продовжив він, буде розгорнуто ситуаційні центри, будуть прийматися усі телефонні дзвінки.

"Наше завдання - евакуація, якщо це буде потрібно, маломобільних людей, людей з інвалідністю, й супровід їх до безпечних територій, визначених державою", - пояснює т.в.о. голови Нацполіції.

Загроза вибуху на ЗАЕС

Росія всіляко намагається зупинити контрнаступ ЗСУ. Один з найгірших сценаріїв, до яких вона може вдатися, - підрив ЗАЕС. Раніше президент України, посилаючись на дані розвідки, заявив, що Росія підготувала все для теракту на атомній електростанції.

Згодом очільник ГУР Кирило Буданов наголосив, що ситуація довкола ЗАЕС сьогодні дуже серйозна, оскільки РФ замінувала станцію.

Науковиця Інституту проблем безпеки атомних станцій НАН України Олена Паренюк пояснила, що буде у разі найгіршого сценарію на ЗАЕС.

Повідомлялося, що через можливу аварію на Запорізькій АЕС в місті Енергодар мешканці Запорізької області вже зараз можуть попросити про безкоштовну евакуацію, подзвонивши на державну гарячу лінію.

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