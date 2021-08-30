У підсумку компанія визнала помилкове зняття грошей, але повідомила, що повернула їх.

Службу доставки "Нова пошта" звинуватили в шахрайських діях. Зокрема, скаргу залишила клієнтка відділення №1 у селищі Ворзель під Києвом.

Пост вона розмістила на сторінці НП в Facebook.

"При отриманні посилок суми, зазначені в експрес-накладних не збіглися з сумами, введеними і списаними Вашими касирами на терміналі. А саме виявлено перевищення 26/08 на суму 249,00 грн та 23/08 на суму 233,00 грн. Копії Експрес-накладних та копії банківських виписок направлені Вам на електронну адресу, на сторінку та у Фейсбук. На даний момент, зі слів директора, відділення звільнена одна з касирів і приїде перевірка з головного офісу", - пише Юлія Кравц.

Вона стверджує, що на відділенні в Ворзелі касири нібито не видають чеки на посилки з передоплатою, не всі звіряють в загальну суму в додатку, об'єднують їх і вводять на терміналі "суму зі своїм %". Дівчина зазначає, що платежі, за її інформацією, йдуть на ФОП касира або його родичів, оскільки при звірці часу і сум вони не збігалися.

На скаргу вже під постом відреагували представники компанії, давши кілька пояснень. Спочатку в "Новій пошті" заявили, що в розбіжності сумах і датах винен банк.

"Сума оплати через термінал збігається з сумою, зазначеною в накладних. Різниця між сумами - комісія, утримувана вашим банком-емітентом. Тому радимо звернутися в банк для уточнення інформації", - йдеться у відповіді.

Пізніше в компанії знову запевнили, що всі операції проведені коректно.

Однак згодом компанія визнала, що помилково зняла оплату, проте оперативно повернула готівкою 271 гривню.

"Також нагадую, що співробітники відділення у якості лояльності компенсували вам різницю між сумами, зазначеними в накладних, і сумою, яка була знята з Вашої картки. Зараз всі кошти були Вам відшкодовані", - написав представник "Нової Пошти".

Як повідомляв УНІАН, раніше "Нова пошта" протестувала нову послугу - доставку за допомогою безпілотного літального апарату.

Автор: Іван Бойко