Перша зброя по ленд-лізу прибуде до України вже найближчим часом.

Сьогодні, 1 жовтня 2022 року, набув чинності закон про ленд-ліз для України, ухвалений у США

Про це в Twitter нагадав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Сьогодні набув чинності закон США про ленд-ліз для України. А значить - більше зброї різної та якісної. Україна обов'язково поверне собі всі свої території", - зазначив Стефанчук.

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Раніше повідомлялося, що перша зброя по ленд-лізу прибуде до України в середині жовтня.

Що таке закон про ленд-ліз:

Закон про ленд-ліз розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично, дозволяє віддавати в борг або в лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю.

Він дозволяє Білому дому надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення за прискореною процедурою, тобто не чекаючи на спеціальне виділення коштів для цього Конгресом США.

Востаннє програма ленд-лізу діяла під час Другої світової війни, коли американську військову допомогу постачали противникам нацистської Німеччини, насамперед Великобританії та СРСР.

Ленд-ліз для України:

9 травня 2022 року президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Українська сторона зможе отримати військову техніку та озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги над Росією, або просто віддати вцілілу техніку назад.

Експерти впевнені, що зброя по ленд-лізу, яку отримає Україна, радикально змінить співвідношення сил. Тому зараз Москва намагається використати можливість, і захопити ще більше територій на Донбасі.

УНІАН вже розповідав, на яку підтримку від даного ленд-лізу може розраховувати Україна.

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