Законопроект про мобілізацію можуть винести на розгляд Верховної Ради України вже сьогодні, 10 квітня.
Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував у своєму Telegram-каналіосновні положення остаточного варіанту документу, який вчора завершив розглядати Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки:
- залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю;
- демобілізація у зв’язку із звільненням з полону, якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу;
- визнані обмежено придатними мають повторно прийти військово-лікарську комісію протягом 12 місяців;
- військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;
- ті, хто отримав 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд;
- передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років, які не мають військово-облікових документів;
- вводиться обмеження на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку за вимогою ТЦК.
Гончаренко зазначив, що закон вступає в силу через місяць після ухвалення.
Законопроект про мобілізацію: останні новини
Ввечері стало відомо, що Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроекту.
Народний депутат Федір Веніславський повідомив, що з таким проханням до Ради звернувся Кабінет міністрів. Ці питання мають унормувати окремо, в іншому законопроекті.