В Україні хочуть ввести обмеження на керування транспортними засобами за вимогою ТЦК.

Законопроект про мобілізацію можуть винести на розгляд Верховної Ради України вже сьогодні, 10 квітня.

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував у своєму Telegram-каналіосновні положення остаточного варіанту документу, який вчора завершив розглядати Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки:

залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю;

демобілізація у зв’язку із звільненням з полону, якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу;

визнані обмежено придатними мають повторно прийти військово-лікарську комісію протягом 12 місяців;

військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;

ті, хто отримав 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд;

передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років, які не мають військово-облікових документів;

вводиться обмеження на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку за вимогою ТЦК.

Гончаренко зазначив, що закон вступає в силу через місяць після ухвалення.

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Законопроект про мобілізацію: останні новини

Ввечері стало відомо, що Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроекту.

Народний депутат Федір Веніславський повідомив, що з таким проханням до Ради звернувся Кабінет міністрів. Ці питання мають унормувати окремо, в іншому законопроекті.

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