Для щеплення від коронавірусу публічних діячів більше не використовуватимуться залишкові дози вакцин.
Читайте такожКулеба розповів, за яких умов в Україні вакцинуватимуть іноземних дипломатівПро це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що публічні особи можуть записатися на вакцинацію проти COVID-19, користуючись порталом чи застосунком «Дія» або через контакт-центр МОЗ.
"Якщо реєстрацію було здійснено раніше, повторно її проходити не потрібно. Ті з публічних осіб, хто вже отримав першу дозу, обов'язково отримають і другу дозу вакцини", - наголосив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
В повідомленні зазначається, що записатися на вакцинацію можна у будь-який зручний пункт щеплення. "Відсутність декларації із сімейним лікарем не є підставою для відмови у проведенні щеплення", - підкреслюється в повідомленні.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.
Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та AstraZeneca-SKBio з Південної Кореї.
Від початку вакцинальної кампанії було щеплено 759 тис. 434 особи.
Вас також можуть зацікавити новини
- Зеленський заявив про "скасування заборон" для тих, хто вакцинувався або перехворів на COVID-19
- Зеленський розповів, для кого вакцинація від COVID-19 буде обов'язковою
- New York Times: В Україні вакцинацію зриває дезінформація
- У МОЗ розповіли, скільки щеплень від коронавірусу за добу можуть робити в Україні
- У Києві влада знищила персональні дані людей, що хотіли вакцинуватись: їм розіслали дивні SMS
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram