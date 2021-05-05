Тепер публічні особи можуть записатися на вакцинацію проти COVID-19, користуючись порталом чи застосунком «Дія» або через контакт-центр МОЗ.

Для щеплення від коронавірусу публічних діячів більше не використовуватимуться залишкові дози вакцин.

Читайте такожКулеба розповів, за яких умов в Україні вакцинуватимуть іноземних дипломатівПро це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що публічні особи можуть записатися на вакцинацію проти COVID-19, користуючись порталом чи застосунком «Дія» або через контакт-центр МОЗ.

"Якщо реєстрацію було здійснено раніше, повторно її проходити не потрібно. Ті з публічних осіб, хто вже отримав першу дозу, обов'язково отримають і другу дозу вакцини", - наголосив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

В повідомленні зазначається, що записатися на вакцинацію можна у будь-який зручний пункт щеплення. "Відсутність декларації із сімейним лікарем не є підставою для відмови у проведенні щеплення", - підкреслюється в повідомленні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та AstraZeneca-SKBio з Південної Кореї.

Від початку вакцинальної кампанії було щеплено 759 тис. 434 особи.

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Автор: Ірина Погоріла