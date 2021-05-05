Президент наголосив, що темпи вакцинації від COVID-19 в Україні потрібно підвищувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що до Дня Незалежності України більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають його отримати.

Читайте такожУ коронавірусу щотижня з'являються дві нові мутації - інфекціоністЯк повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він сказав під час традиційної селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, яка відбулася під головуванням глави держави.

Зокрема, президент наголосив, що уряд повинен посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19.

«До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це – єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією», – сказав глава держави.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та AstraZeneca-SKBio з Південної Кореї.

Від початку вакцинальної кампанії було щеплено 759 тис. 434 особи.

Минулої доби в Україні було зафіксовано 2 тис. 576 нових випадків COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 090 тис. 986 осіб. Одужали 1 млн 697 тис. 358 осіб. ПЛР-тестувань проведено 9 млн 518 тис. 164. Летальних випадків зафіксовано 45 тис. 077.

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Автор: Костянтин Гончаров