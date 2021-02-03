У п'ятницю, 5 лютого, у Верховній Раді вкотре спробують розглянути в першому читанні проєкт антитютюнового закону – цього ращзу під №4358 «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну».

«Цей проєкт вже пережив кілька редакцій, які полягали частіше у зміні номера, тоді як суть залишалася майже незмінною», - пише РБК-Україна.

Автором проєкту є народний депутат Лада Булах. Її ініціативу підтримує громадська організація «Життя». Усі попередні спроби авторів законопроєкту винести його на перше читання закінчувалися безрезультатно - проєкт відправляли на доопрацювання як члени профільного парламентського комітету, так і сама Булах відкликала його для внесення змін.

«Головна причина провалів полягає в тому, - говориться в статті, - що обмеження, які пропонувалися, не відповідали директивам Євросоюзу і Рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі з тютюном».

Зокрема, в останній редакції проєкту залишилася норма, що забороняє продавати сигарети особам, які не досягли 21 року. «В Україні, як відомо, повноліття і отримання усіх цивільних прав і свобод настає в 18 років», - пояснюється в статті протиріччя з чинним законодавством.

«Споживач, якому виповнилося 18 років, за нинішнім законодавством має право купувати і споживати тютюнові вироби, він курить, припустимо вже рік або два, але, коли йому виповнилося 20 років, раптом з'являється закон про те, що він не має права купити сигарети ще рік, поки йому не виповниться 21. Це зовсім не означає, що 20-річний курець зробить перерву на рік - майже гарантовано, що він знайде спосіб купити сигарети, і з великою долею ймовірності це будуть контрабандні або підроблені сигарети», - додають автори.

Також до зростання контрабанди неминуче, на думку авторів, призведе заборона на видиму викладку сигарет на вітринах. Подібної норми в Директиві ЄС немає, але її пропонує ввести Булах.

Ще одна новація від авторів антитютюнового законопроєкту - заборона на використання добавок, без пояснення, яких саме, навіть необхідних у технологічному процесі. «Якщо споживач прийме рішення шукати сигарети зі смаками й ароматами, то він знайде їх на нелегальному ринку», - йдеться у статті.

Автори проєкту заспокоюють, що буде встановлений річний перехідний період, «тоді як директива ЄС передбачає введення антитютюнового законодавства у дію не раніше, ніж через два роки після його прийняття, а то і пізніше».

Замість чергової спроби прийняти проєкт, багатий на порушення як українського, так і європейського законодавства, «у ситуації, що склалася, досить було б прямої імплементації директиви 2014/40 / ЄС», - робить висновок видання.

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Автор: УНІАН