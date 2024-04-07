Потерпілий – круглий сирота. Хлопчиком, його братом-близнюком та молодшою сестрою опікується бабуся.

На Одещині, у селі Приозерне Суворовської громади, кілька чоловіків, одягнені у військову форму, на вулиці схопили 14-річного підлітка та вивезли за межі населеного пункту. Місцеві припускають, що хлопчика прийняли за старшу людину та хотіли мобілізувати.

У відділі соціального захисту населення Суворовської селищної ради УНІАН розповіли, що подія сталася 2 квітня приблизно о 17.00-17.30. Місцевий житель – учень однієї зі шкіл, ішов вулицею у справах, коли біля нього зупинився білий мікроавтобус та троє чоловіків у балаклавах з намальованими на них білими щелепами, у формі, озброєні автоматичною зброєю, схопили його та заштовхали на заднє сидіння.

Дорогою, кілька кілометрів, невідомі мовчали, а потім спитали хлопчика про те, скільки йому років. Зрозумівши, що "взяли" неповнолітнього, висадили з машини на трасу.

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"Наказали йому про те, що сталося мовчати, що він і зробив - нікому нічого не говорив. Але про все стало відомо, бо були люди, які бачили те, що трапилося на вулиці... Повідомили співробітникам навчального закладу", - розповіли чиновники.

За словами керівника відділу соціального захисту Оксани Терзі, підліток має брата-близнюка та молодшу сестру, яка навчається у шостому класі. Приблизно півтора року тому діти залишилися сиротами, їхнім опікуном стала бабуся.

"Коли хлопця схопили, він дуже налякався та, мабуть, інстинктивно намагався вирватися, бо він – спортсмен. До його голови приставили дуло автомату, на руки одягли пластикові "стяжки"… Розумієте, йдеться про дітей, за яких нема кому вступитися, крім літньої бабусі", - каже посадовиця.

За її словами, підліток перебуває у поганому психологічному стані, кілька діб не спав, у нього також біль у спині тощо. Терзі наголошує, що родина має тільки позитивні відгуки, діти доглянуті, обидва хлопці займаються спортом, а потерпілий – допомагає у церкві, був паламарем.

Про подію заявили у правоохоронні органи та сповістили уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Як сказали УНІАН у регіональному главку Національної поліції подія сталася в одному з сіл Суворовської громади. Зі слів потерпілого, невідомі схопили його на вулиці, усадили у мікроавтобус, вивезли з села, а згодом відпустили.

У прес-службі відомства додали, що за даним фактом розпочато провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Проводиться відповідна перевірка тощо.

У Одеському обласному ТЦК та СП також прокоментували подію.

"Щодо ситуації зі звинуваченням співробітників ТЦК та СП у затриманні неповнолітнього в Ізмаїльському районі проводиться службова перевірка. Всі обставини події ретельно вивчаються, командуванням забезпечено максимальне сприяння правоохоронним органам, що діють в рамках розслідування правопорушення за ч. 1 ст. 146 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР", - йдеться у повідомленні.

Останні інциденти з працівниками ТЦК

Напередодні у Києві чоловік з ножем напав на працівників Деснянського ТЦК. Напад стався близько 11.50, коли патруль розмовляв з військовозобовʼязаним.

Як повідомили в ТЦК, чоловік підійшов зі спини до одного з військовослужбовців та завдав удару по голові, потім дістав із сумки ніж та хотів вдарити ним іншого. Тримаючи нападника на безпечній дистанції, військовослужбовці викликали поліцію.

Наприкінці березня стало відомо про напад жінок на авто ТЦК у Хмельницькій області. На оприлюдненому відео видно, як кілька жінок підійшли до авто кольору хакі в білим хрестом. Одна з них б’є палицею по автомобілю.

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