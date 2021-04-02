Сьогодні на вулицях Києва спостерігається щільний рух, заторів побільшало у порівнянні з попередніми днями.

Затори в Києві у п'ятницю зранку, 2 квітня, скували основні магістралі міста, а інколи прилеглі вулиці.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на мостах Києва

У сьогоднішній дощовий ранок найбільші складнощі з проїздом столичними мостами у напрямку правого берега спостерігаються на мосту Патона.

Також тягнеться міст Метро. Щільно рухаються Південний міст.

А ось рух Північним і Дарницьким мостами сьогодні вільний в обох напрямках.

Затори на лівому березі Києва

Найбільший затор сьогодні спостерігається на проспекті Бажана від Позняків до Південного мосту.

Скупчення транспорту спостерігається на Броварському проспекті перед "Лівобережною" та перед мостом Метро. Також не поспішає вулиця Гната Хоткевича в районі Чернігівської. Затор перед Чернігівською зібрався і на вулиці Братиславській.

На проспекті Романа Шухевича рух достатньо вільний.

Вулиця Здолбунівська не поспішає в напрямку проспекту Григоренка.

Ситуація на правому березі Києва

На правому березі Дніпра затор спостерігається на проспекті Степана Бандери від "Почайної" і далі по вулиці Олени Теліги в бік "Дорогожичів".

Затор також є на самому проспекті Героїв Сталінграда від Приозерної і далі по Набережно-Рибальскій до Електриків. Далі щільний рух поновлюється перед Гаванським мостом і продовжується на Набережно-Хрещатицький.

На Набережному шосе затор починається після мосту Метро і тягнеться до Подолу.

Затор є на Вадима Гетьмана від Індустріального мосту до Караваєвих Дач, щільний рух є на прилеглій вулиці Миколи Голего. У заторі стоїть проспект Любомира Гузара від НАУ до Індустріального мосту, і прилеглі до нього вулиці Гарматна, Ніжинська. Не поспішає вулиця Борщагівська в напрямку Індустріального мосту.

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Щільний трафік і затори спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського в обох напрямках.

На проспекті Перемоги затори зібралися від Кільцевої дороги до "Берестейської", та між Політехом і площею Перемоги.

Затори спостерігаються на проспекті Академіка Палладіна при під'їзді до метро "Академмістечко" з обох напрямків.

Тягучка на вулиці Юрія Іллєнка при під'їзді до метро Лук'янівська.

Не поспішає вулиця Вишгородська від проспекту Правди до парку Березовий гай.

Проблеми є на вулиці Короленківській. Затори й тягучки зібралися на Великій Васильківській.

Затор є на Парковій дорозі від КВЦ "Парковий" та Петрівській алеї, вулиці Грушевського в бік Європейської площі. Щільно рухається Володимирський узвіз.

У затор можна потрапити в районі Голосіївського парку, рухаючись Голосіївським проспектом в напрямку Деміївки.

На Кільцевій дорозі затор є в районі Південної Борщагівки в напрямку Столичного шосе, щільний рух також в районі Жулян.

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Автор: Олександр Топчій