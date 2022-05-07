Крім цього, під час воєнного стану правоохоронцям дозволили проводити нічні обшуки за відсутності понятих.

В Україні набули чинності зміни до кримінально-процесуального кодексу, згідно з якими утричі збільшили можливий термін затримання громадян без рішення суду.

Як передбачає закон 2201-IX, який був прийнятий Верховною Радою 14 квітні і набув чинності в травні, строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду чи постанови керівника органу прокуратури під час дії воєнного стану не може перевищувати 216 годин або ж 9 діб.

"Затримана без ухвали слідчого судді, суду чи постанови керівника органу прокуратури особа під час дії воєнного стану не пізніше двохсот шістнадцяти годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду чи керівника органу прокуратури для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу", - йдеться в законі.

До внесення змін затримання особи без рішення суду було можливим на термін, що не перевищує 72 години (3 доби).

Крім цього, правоохоронцям дозволили проводити нічні (з 22 до 06 годин) обшуки за відсутності понятих.

"При проведенні обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, обшуку особи, якщо залучення понятих є об’єктивно неможливим або пов’язано з потенційною небезпекою для їхнього життя чи здоров’я, відповідні слідчі (розшукові) дії проводяться без залучення понятих. У такому разі хід і результати проведення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, обшуку особи в обов’язковому порядку фіксуються доступними технічними засобами шляхом здійснення безперервного відеозапису", - йдеться в законі.

Як писав УНІАН, у Києві відкрито провадження проти чоловіка, який телефонував на "гарячу" лінію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і виправдовував війну РФ проти України.

А в Одеській області затримано посіпаку окупантів, який передавав ворогу інформацію про українських військових.

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