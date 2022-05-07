За місцем проживання фігуранта проведено обшук.

У Києві відкрито провадження проти чоловіка, який телефонував на "гарячу" лінію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і виправдовував війну РФ проти України.

Як повідомляє прес-служба міської прокуратури, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомлено про підозру киянину за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, підозрюваний упродовж березня-квітня 2022 року здійснював дзвінки на "гарячу лінію" Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ряду громадян України, під час яких заперечував факти вбивств російськими військовослужбовцями мирного населення та вчинення ними інших воєнних злочинів, виправдовуючи при цьому збройну агресію РФ проти України.

За місцем проживання фігуранта проведено обшук. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі підозрюваного перевіряють на причетність до вчинення колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Раніше повідомлялося, що Кличко вперше назвав киянам дату, коли можна "потроху" повертатися в місто.

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