Президент України Володимир Зеленський поставив завдання вирішити питання з поверненням додому українців з Непалу, який закрив повітряний простір через карантин.
Про це він заявив на селекторній нараді під його головуванням, повідомляє прес-служба Офісу президента.
"Маємо знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому", – наголосив Зеленський.
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Українські туристи в Непалі: що відомо
12 травня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив УНІАН, що у Непалі в чотирьох українських громадян виявлено COVID-19, усього 107 українців не можуть залишити країну через призупинення авіасполучення у зв'язку з карантинними обмеженнями.
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