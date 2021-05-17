Президент закликав оперативно вирішити це питання.

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання вирішити питання з поверненням додому українців з Непалу, який закрив повітряний простір через карантин.

Про це він заявив на селекторній нараді під його головуванням, повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Маємо знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому", – наголосив Зеленський.

Українські туристи в Непалі: що відомо

12 травня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив УНІАН, що у Непалі в чотирьох українських громадян виявлено COVID-19, усього 107 українців не можуть залишити країну через призупинення авіасполучення у зв'язку з карантинними обмеженнями.

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Автор: Костянтин Гончаров