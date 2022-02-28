Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном сказав, що наступні 24 години матимуть вирішальне значення для України.

Як повідомляє Reuters з посиланням на представника Даунінг-стріт, Джонсон запевнив Зеленського, що Великобританія і її союзники зроблять все можливе, щоб гарантувати, що оборонна допомога досягне України, йдеться в заяві прес-секретаря.

Також Джонсон додав, що його країна передасть Україні додаткові 40 млн фунтів стерлінгів. Ці гроші будуть спрямовані на Медичні матеріали для українців.

Раніше представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив, що країни-члени Європейського Союзу нададуть Україні бойові літаки для боротьби з російською агресією.

Пізніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Україна стане членом Євросоюзу.