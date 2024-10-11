Президент визнав, що є й ті держави, які членства України в НАТО бояться.

Раніше ніхто не був готовий до членства України в НАТО, проте зараз більшість союзників цього прагнуть. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський у документальному фільмі про західний напрямок для України, що транслювався у телемарафоні.

"Ми багато зробили, щоб у більшості своїй всі були на нашому боці. Україну ніхто не бачив у НАТО. Якщо чесно, усі обіцянки в 2008-му і до цього, починаючи з 90-х, яка безпека повинна бути в України – це не більше, ніж слова. Готовими до України в НАТО ніхто не був. Сьогодні більшість союзників цього прагнуть. Не те що готові, прагнуть", – наголосив він.

Зеленський визнав, що є й ті держави, які членства України в НАТО бояться.

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"Не можна сказати, [що] вони бояться Росію. Деякі бояться наслідків", – пояснив президент.

Шлях України до НАТО

Офіційна заявка України на вступ до НАТО була подана 30 вересня 2022 року – за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Після саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року Україні була надана подальша підтримка у наближенні до Альянсу, а також був створений новий формат співпраці – Рада Україна – НАТО.

На початку жовтня 2024 року, після зустрічі з новопризначеним генсеком НАТО Марком Рютте, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати 33-ю країною-членом Північноатлантичного альянсу. Київ сфокусований на отриманні запрошення до блоку.

Примітно, що візит до України став для Рютте першою такою поїздкою в новому амплуа. За його словами, для нього було важливо, щоб першою країною, яку він відвідає як генсек НАТО, була саме Україна. Він наголосив, що сьогодні українська держава як ніколи раніше близька до НАТО.

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