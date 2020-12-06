Почесні найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, враховуючи зразкове виконання покладених завдань, високі показники в бойовій підготовці.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування підрозділам Збройних Сил України.

Про це йдеться в указах №545-550 глави держави.

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У документах зазначається, що почесні найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, враховуючи зразкове виконання покладених завдань, високі показники у бойовій підготовці.

Так, 12-й окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ присвоєно почесне найменування "імені генерал-хорунжого Віктора Павленка". Надалі вона буде іменуватися як 12-а окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ ЗСУ.

27-й реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ ЗСУ присвоєно почесне найменування "імені кошового отамана Петра Калнишевського", 18-й окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ - "імені Ігоря Сікорського", 44-й окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ ЗСУ - "імені гетьмана Данила Апостола".

169-му навчальному центру Сухопутних військ ЗСУ присвоєно почесне найменування "імені Ярослава Мудрого". Надалі він буде іменуватися як 169-й навчальний центр імені Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ.

Крім того, 1-й радіотехнічній бригаді Повітряних Сил ЗСУ присвоєно почесне найменування "Галицько-Волинська".

Укази набирають чинності з дня опублікування.

День ЗСУ

Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День ЗСУ. Ця дата встановлена згідно з Постановою Верховної Ради № 3528-ХІІ від 19 жовтня 1993 року. 6 грудня 1991 року Верховна Рада ухвалила закони «Про Збройні Сили України» та «Про оборону України».

Привітання Зеленського

6 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів з професійним святом - Днем Збройних Сил України.

Зеленський також заявив про те, що розвиток ЗСУ вимагає серйозних фінансових вкладень.

За словами президента до Дня ЗСУ українські військовослужбовці отримають близько 300 квартир.

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Автор: Світлана Закелова