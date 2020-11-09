Президент нагадав, що в Україні живе чимало громадян, для яких українська мова не стала першою у житті.

Президент України Володимир Зеленський в День української мови та писемності висловив жаль, що не опанував мову у шкільні та університетські роки. Однак зазначив, що вивчення мови в дорослому віці – це неймовірні емоції.

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У своєму зверненні президент нагадав, що народився в російськомовній сім’ї і пішов до школи за шість років до здобуття Україною незалежності.

«Я завжди з теплотою згадую шкільні та університетські роки, що подарували мені кохану дружину, вірних друзів, дали знання та вміння. І була тільки одна річ, яку з часом я усвідомив та про яку жалкував, – у ці роки мені не випало щастя й можливості добре вивчати рідну українську мову. Вивчати так, щоб не лише розуміти, а й спілкуватися нею. Вільно та правильно. Не нагадуючи при цьому одного колишнього Прем’єр-міністра», - зазначив Зеленський, натякаючи, вочевидь на екс-прем’єра Азарова.

Водночас Зеленський вказав і на плюси того, що взявся за українську мову пізніше.

«Опановувати українську в дорослому віці – це неймовірні емоції. Це ніби вперше в житті підкорити гірську вершину й затамувати подих від краси навкруги. Ніби вперше побачити найкращі світові полотна, почути найкращу музику, відвівати легендарні місця нашої планети. І я по-доброму заздрю всім, у кого ці відчуття попереду», - вказав він.

Президент зазначив, що в Україні живе чимало громадян, для яких українська мова не стала першою у житті.

«Є чимало наших громадян, які змалечку чули материнські колискові іншою мовою. Які промовляли свої перші слова, навчалися, освідчувались у коханні іншою мовою. Які в побуті спілкуються російською, угорською, кримськотатарською, румунською, вірменською, болгарською та багатьма іншими мовами Чи значить це, що вони не люблять або не поважають українську? Ні. Чи значить це, що вони не патріоти України? Ні. І, на відміну від політичних трибун та студій ток-шоу, в окопах на передовій, серед наших героїв, що з 2014 року захищають Україну, мовного поділу не виникає. Так само як і серед наших лікарів, які сьогодні мужньо протидіють коронавірусу, рятуючи життя людей», - підсумував Зеленський.

Президент наголосив, що булінг, агресія та примус ніяк не сприятимуть поширенню української.

«Давайте сьогодні, в День української писемності та мови, зробимо одну корисну річ. Майже в кожного з нас є друг, товариш або колега, якому не пощастило володіти українською. Станьте для них провідником у цей світ, покажіть їм скарб українського слова, порадьте улюбленого українського письменника або поета. Закохайте їх в українську мову!», - підсумував він.

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Автор: Дмитро Захаров