Як заначив президент, сьогодні багато українців не були у вишиванках, оскільки вони – у військовій формі та захищають нашу державу.

Президент Володимир Зеленський у День вишиванки закликав згадати військових, які зараз воюють заради України і не мають змоги вдягнути національну сорочку. Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні.

"Сьогодні багато українців і українок були у вишиванках. Це важливо – пам’ятати, яке багатство нас усіх обʼєднує. Україна – різноманітна, і в тому – наша сила, це було видно протягом дня у різних орнаментах вишиванок. Але зараз я прошу вас усіх згадати про тих українців і українок, які буквально – наша з вами сила, наш із вами захист", - сказав президент.

Він підкреслив, що сьогодні багато українців не були у вишиванках, оскільки вони – у військовій формі.

Відео дня

"Я прошу вас зараз згадати всіх, хто воює заради України. Усіх, хто на бойових завданнях і на бойових постах заради України. Усіх, хто тренує наших бійців заради України. Ті, кого ви знаєте особисто, ті, про кого ви чули, і тисячі й тисячі інших, які всі однаково бережуть життя України. Згадайте про них зараз, будь ласка, і подякуйте їм", - зазначив Зеленський.

День вишиванки в Україні та світі

Всесвітній день вишиванки - молоде свято, яке почали відзначати лише в 2006 році. Але за цей час воно стало дуже популярним, до того ж не тільки у нас, в Україні, а й за кордоном. Свято щорічно відзначають у третій четвер травня в Україні. У 2023 році День вишиванки - 18 травня.

Президент Володимир Зеленський сьогодні одягнув вишиванку з особливими орнаментами, оскільки сьогодні ж відзначають і День вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. А з огляду на воєнний час вишиванка була ще й кольору хакі.

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