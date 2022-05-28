Глава держави поспілкувався зі спільнотою Стенфордського університету.

Українське суспільство не сприйме посилення повноважень владних інституцій, натомість у державі необхідно побудувати жорстку систему безпеки.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі спільнотою Стенфордського університету, повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

Він наголосив, що сьогодні Україна бореться за цінності свободи та демократії, тому про посилення повноважень органів влади не може бути й мови.

"Якщо ми це захищаємо, як же я можу потім бути іншої думки? Мене просто не зрозуміє наш народ. Ні, ще раз ні. Але при цьому ми повинні серйозно говорити про жорстку, вибудувану вертикаль щодо безпеки нашої держави", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання студентів.

Президент зазначив, що нині безпекова ситуація в Україні залишається складною, тому необхідно приділити особливу увагу інституціям, які захищають державу.

"Щодо конкретної вертикалі, конкретних інституцій, які працюють на захист людей, – тут усе має бути дуже серйозно. Тут не може бути ліберальних речей. А в усьому іншому держава в нас ліберальна, народ у нас ліберальний. Ви бачите, як він бореться за свою свободу", – додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський назвав умови завершення війни.