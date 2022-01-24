Днями Держдеп США розібрав популярні російські фейки про Україну. У Москві поспішили виправдатися.

У Міністерстві закордонних справ РФ поскаржилися на те, що в Україні українська мова приходить на зміну російській у різних сферах життя, зокрема в освіті.

Таку заяву оприлюднено на сайті МЗС РФ у відповідь на публікацію Держдепартаменту США спростування популярних російських фейків про Україну.

Зокрема в інформаційному бюлетені Держдепу звернули увагу на те, що в окупованому Росією Криму та в ОРДЛО українці стикаються з придушенням їхньої культури та національної ідентичності, а також живуть за умов жорстоких репресій та страху. При цьому в США наголосили, що немає жодних достовірних даних про те, що будь-які етнічні росіяни чи російськомовні перебувають під загрозою з боку української влади.

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У відповідь на це у Кремлі заявили, що нібито ситуація з правами людини в Криму, включно зі становищем національних меншин, "не просто покращилась… а стала якісно іншою".

Крім того, російське МЗС вкотре обурилося підтримкою української мови в Україні та побачило в цьому "жахливі масштаби" порушення й утисків російськомовних громадян.

"Порушення прав багатомільйонного російськомовного населення в Україні досягли жахливих масштабів. Влада країни (України, - УНІАН) ухвалює дискримінаційні закони про мову, освіту, т. зв. корінні народи, витісняючи російську мову з усіх сфер життя", — заявили в російському МЗС.

Нагадаємо, в Україні днями запрацювала нова норма мовного закону - детальніше читайте за посиланням.

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