Жінку зловмисники виманили з України під приводом надання роботи - збирання полуниці.

В Одесі відповідні служби відновили документи жінці, яку 7 років примушували жебракувати в Росії.

Читайте такожЛьвів'янка відмовилась від дня народження у ресторані, щоб нагодувати бідних (відео)Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної міграційної служби в Одеській області, у 2013 році невідомі зловмисники запропонували жінці підробіток на збиранні полуниці.

Зазначається, що жінка погодилася, і її обманним шляхом вивезли до Москви (РФ). Потім у неї відібрали паспорт і змушували жебракувати на вокзалах.

«Це відбувалося протягом семи років, поки жінку не помітили російські волонтери, які допомогли їй звернутися до посольства України в РФ, де оформили документи на повернення в Україну», - повідомили у відомстві.

Надалі, у вересні поточного року, представники комунального закладу «Одеський міський центр реінтеграції осіб без певного місця проживання» звернулися разом з потерпілою до відповідних служб Суворовського району Одеси.

Співробітники міграційної служби провели низку перевірок, що прискорило оформлення паспорта громадянина України. 24 листопада в підрозділі міграційної служби Суворовського району Одеси потерпіла отримала свою ID-карту.

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Автор: Лариса Козова