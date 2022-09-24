Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що таким чином Міжнародний комітет Червоного Хреста порушив свій мандат і зобов’язання.

Жоден з українських захисників у полоні не бачив представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Жоден із військовополонених, яких ми звільнили, не бачив представника Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це порушення. На мій погляд, це невиконання мандата МКЧХ, і ми маємо про це публічно говорити", - сказав він.

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За словами Лубінця, у нього попередньо запланована зустріч із керівництвом МКЧХ в Женеві.

"Я туди їду на початку жовтня саме щодо цієї ситуації. Їх мандат має змушувати країну-агресора виконувати Женевські конвенції… Вони були присутні під час виходу з "Азовсталі" наших героїв у Маріуполі й, відповідно до своїх мандатів, брали на себе зобов'язання це перевіряти, за цим стежити, моніторити цю ситуацію. Ми побачили, що цього взагалі не відбувалося", - додав омбудсмен.

Великий обмін військовополоненими: деталі

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників України.

Зокрема, були звільнені п'ятеро командирів: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Пономар, старший офіцер "Азову" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

За інформацією МВС, з російського полону вдалося звільнити 118 військовослужбовців Нацгвардії, 9 поліцейських та 9 прикордонників.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які захищали територіальну цілісність України.

200 українців обміняли на народного депутата, одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді. Україна обміняла 55 російських полонених.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, Україна працює над обміном "всіх на всіх". Цим питанням офіційний Київ займається разом з ООН та президентом Туреччини Ердоганом.

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