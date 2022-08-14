Вона наголосила, що знати, де знаходиться її чоловік - це по суті робота Червоного Хреста, але дотепер цього не відомо.

Командира полку "Азов" Дениса Прокопенка російські окупанти могли вивезти до Росії.

Про це повідомила його дружина Катерина в інтерв'ю "Супільному".

За її словами, про це повідомили росЗМІ, але держструктури та Червоний Хрест ще не підтвердили цю інформацію.

"Я знаю лише, що він вивезений в Росію і взагалі це ще не підтверджено. Щодо місця перебування Дениса я дізналась через російські ЗМІ. Держструктури мені остаточно не підтверджують, тому що тут важко щось підтвердити. Я розумію, Росія зараз командний склад сховала, інших солдат і офіцерів ховає та не розголошує, де вони перебувають. Чекаємо, що буде далі", - зазначила Катерина.

Вона наголосила, що знати, де знаходиться її чоловік - це по суті робота Червоного Хреста, але дотепер цього не відомо.

"Навіть, якщо він в Росії, тож існує, в принципі, комунікація з московським філіалом Червоного Хреста. Але її немає. Це означає, що є, можливо, певний договірняк з тією ж владою в Росії, щоб не видавати інформацію про місцезнаходження і т.д", - говорить жінка.

Катерина наголосила, що Червоний Хрест в принципі не ігнорував комунікацію з родинами — деяким дівчатам були дзвінки.

"Були випадки, коли Червоний Хрест дзвонив рідним, повідомляв, що ваш син перебуває в Оленівці чи Новоазовську, але ці кейси дуже малі. Більшість випадків повідомлення про місцезнаходження. Але питання здоров’я, харчування, їжі, умов, тортур, медобслуговування — на це вони не мають відповідей, хоча вони мали б їх надати", - зазначила Катерина.

Нагадаємо, 16-20 травня відбувся вихід захисників Маріуполя з "Азовсталі" на підконтрольну росіянам територію. За твердженням російської сторони, з заводу вийшли 2439 бійців. Представники "Червоного хреста" зареєстрували українських захисників як військовополонених.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня у Червоному Хресті зробили цинічну заяву щодо долі захисників "Азовсталі". Там заявили, що не гарантували безпеку українських військовополонених, які виходили з заводу.

Як відомо, в російському полоні може перебувати понад 2,5 тисячі військових з "Азовсталі".

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