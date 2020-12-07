Зниклого підлітка шукали понад чотириста осіб.

Під Житомиром 12-річний хлопчик провів у лісі всю ніч. Він спав між кущів, ховаючись хвоєю і листям.

Читайте такожЗникла безвісти: на Львівщині розшукують 23-річну контрактницю НГУ (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Хлопчик поїхав кататися на велосипеді в лісі, де в той час працював батько, і заблукав. Рідні забили на сполох, коли ввечері дитина не повернулася додому.

Зниклого підлітка шукали понад чотириста осіб - нацгвардійці, поліцейські, рятувальники і лісники. Але вночі знайти школяра так і не вдалося.

Вранці він сам зміг вийти на дорогу, де його вже побачили дорослі. Хлопчик перебуває в лікарні, у нього діагностували переохолодження. Він зізнався, що найбільше в лісі боявся браконьєрів.

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Автор: УНІАН