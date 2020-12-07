Під Житомиром 12-річний хлопчик провів у лісі всю ніч. Він спав між кущів, ховаючись хвоєю і листям.
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Хлопчик поїхав кататися на велосипеді в лісі, де в той час працював батько, і заблукав. Рідні забили на сполох, коли ввечері дитина не повернулася додому.
Зниклого підлітка шукали понад чотириста осіб - нацгвардійці, поліцейські, рятувальники і лісники. Але вночі знайти школяра так і не вдалося.
Вранці він сам зміг вийти на дорогу, де його вже побачили дорослі. Хлопчик перебуває в лікарні, у нього діагностували переохолодження. Він зізнався, що найбільше в лісі боявся браконьєрів.
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