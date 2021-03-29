Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив про смерть матері – лікаря, доктора медичних наук та професора Зореслави Шкіряк-Нижник.

Читайте такожВід COVID-19 помер відомий професор Львівської політехнікиПро це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Жінка померла від ускладнень COVID-19, їй було 83 роки.

«Наша найрідніша, найдорожча у світі людина щойно покинула нас і пішла у кращий світ. Так вирішив Господь, і ми приймаємо його волю. Зараз більше слів нема, у серці біль, сум і порожнеча. Щиро дякуємо усім вам за ваші молитви та підтримку. Вона це щодня відчувала», – написав Зорян Шкіряк.

Зореслава Шкіряк-Нижник: що відомо

Професор Зореслава Шкіряк-Нижник зробила неабиякий внесок у розвиток медичної науки в Україні.

Серед її посад та наукових ступенів – доктор медичних наук, професор, завідувач відділення медичних та психосоціальних проблем здоров'я сім'ї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України», заступник голови Комітету з біоетики при президії АМН України, член Керівного комітету з біоетики Ради Європи, член Європейського комітету із запобігання тортур і негуманного поводження та покарання.

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Автор: Катерина Шварц