Іноземці, які внесли застави, проходять у справі про крадіжку з автомобіля 450 тис. дол.

В Одеській області на потреби Збройних сил України спрямують понад 1,3 млн грн, внесених в якості застави трьома фігурантами кримінальної справи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що сплачені гроші на суму понад 1,3 млн грн будуть перераховані на спеціальний рахунок ЗСУ. Підозрювані, які внесли застави, порушили покладені на них зобов'язання. Зокрема, цих громадян оголосили в розшук, також отримано дозвіл на їх затримання.

"Варто зазначити, що ці троє уродженців Грузії є учасниками злочинної групи, яка на одній з АЗС на автодорозі "Одеса – Миколаїв" в Одеському районі викрала з чужого автомобіля понад 450 тис. дол.", - сказано в повідомленні.

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