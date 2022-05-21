Село Ясногородка за 45 км від Києва на початку березня протягом двох тижнів піддавалося масованим ударам російської армії.

Жителі села Ясногородка під Києвом, які пережили окупацію російських військових, вважають, що події останніх місяців залишають настільки глибокий слід в умах українців, що зв'язки з російським народом вже навряд чи можна буде відновити.

У бесіді з агентством "Анадолу" мешканка села на ім'я Надя згадує, що для селян війна почалася гуркотом снарядів, які розриваються.

"Один зі снарядів влучив у двір, почалася пожежа. До нас на допомогу прийшли сусіди, щоб допомогти загасити вогонь. Якби ми не загасили вогонь, то він перекинувся б на будинки сусідів. Як бачите, всі будинки по нашій вулиці пошкоджені", - розповіла місцева мешканка.

За її словами, російські війська бомбили і сусідні села. Ті, хто намагався стати на захист Ясногородки, були розстріляні. "Ми нікому не завдавали шкоди. Заробляємо гроші важкою працею і потом. Видно росіяни заздрять. У нашому селищі дороги заасфальтовані, є вся необхідна інфраструктура. Якщо в Росії будуть працювати, то і у них все буде", - сказала вона.

Надя висловила надію на те, що українська держава допоможе у відновленні села, а війна незабаром закінчиться.

Інша мешканка села на ім'я Вікторія розповіла, що її будинок був зруйнований в результаті обстрілів. "Мого будинку більше немає. Все, що накопичили за життя, знищено. Розбираємо завали, вночі тулимося у сусідів. Отримуємо гуманітарну допомогу " - розповіла Вікторія.

За словами жінки, її син пішов добровольцем в українську армію і воює проти окупантів. "Мій 25-річний син зараз воює в Донецькій області України. Я дуже сильно про нього турбуюся. Кожен день чекаю від нього повідомлення, нехай навіть короткого. Наші солдати борються за рідну землю", - підкреслила Вікторія.

Жінка повідомила, що її родичі живуть в Ростовській області Росії.

"Зараз вони виступають проти нас. Мої племінники воюють проти нас. Це просто немислимо. Я не розмовляла з ними з 24 лютого. Тому що вони не вірять, що тут йде війна. Я відправила родичам фотографії свого розбомбленого будинку. Треба було якось відреагувати на те, що відбувається, відкрити очі тим, хто живе в Росії, що ніхто не прийшов нас рятувати, навпаки, росіяни нас вбивають, піддають тортурам", - сказала Вікторія.

На думку жителів Ясногородки, після такого, зв'язки українського і російського народів розірвані надовго, можливо назавжди.

Село Ясногородка в 45 км від Києва на початку березня протягом двох тижнів піддавалося ударам російської армії, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, інфраструктура, церква, загинула велика кількість мирних жителів.

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