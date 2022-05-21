Жителі села Ясногородка під Києвом, які пережили окупацію російських військових, вважають, що події останніх місяців залишають настільки глибокий слід в умах українців, що зв'язки з російським народом вже навряд чи можна буде відновити.
У бесіді з агентством "Анадолу" мешканка села на ім'я Надя згадує, що для селян війна почалася гуркотом снарядів, які розриваються.
"Один зі снарядів влучив у двір, почалася пожежа. До нас на допомогу прийшли сусіди, щоб допомогти загасити вогонь. Якби ми не загасили вогонь, то він перекинувся б на будинки сусідів. Як бачите, всі будинки по нашій вулиці пошкоджені", - розповіла місцева мешканка.
За її словами, російські війська бомбили і сусідні села. Ті, хто намагався стати на захист Ясногородки, були розстріляні. "Ми нікому не завдавали шкоди. Заробляємо гроші важкою працею і потом. Видно росіяни заздрять. У нашому селищі дороги заасфальтовані, є вся необхідна інфраструктура. Якщо в Росії будуть працювати, то і у них все буде", - сказала вона.
Надя висловила надію на те, що українська держава допоможе у відновленні села, а війна незабаром закінчиться.
Інша мешканка села на ім'я Вікторія розповіла, що її будинок був зруйнований в результаті обстрілів. "Мого будинку більше немає. Все, що накопичили за життя, знищено. Розбираємо завали, вночі тулимося у сусідів. Отримуємо гуманітарну допомогу " - розповіла Вікторія.
За словами жінки, її син пішов добровольцем в українську армію і воює проти окупантів. "Мій 25-річний син зараз воює в Донецькій області України. Я дуже сильно про нього турбуюся. Кожен день чекаю від нього повідомлення, нехай навіть короткого. Наші солдати борються за рідну землю", - підкреслила Вікторія.
Жінка повідомила, що її родичі живуть в Ростовській області Росії.
"Зараз вони виступають проти нас. Мої племінники воюють проти нас. Це просто немислимо. Я не розмовляла з ними з 24 лютого. Тому що вони не вірять, що тут йде війна. Я відправила родичам фотографії свого розбомбленого будинку. Треба було якось відреагувати на те, що відбувається, відкрити очі тим, хто живе в Росії, що ніхто не прийшов нас рятувати, навпаки, росіяни нас вбивають, піддають тортурам", - сказала Вікторія.
На думку жителів Ясногородки, після такого, зв'язки українського і російського народів розірвані надовго, можливо назавжди.
Село Ясногородка в 45 км від Києва на початку березня протягом двох тижнів піддавалося ударам російської армії, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, інфраструктура, церква, загинула велика кількість мирних жителів.