'Ескулаб'. Історія однієї клініки: як рейдери б’ють в спину Україні

Україна стоїть на порозі прийняття бюджету на новий 2025 рік, вже третього бюджету в умовах війни. Не треба бути економічним або фінансовим аналітиком, щоб зрозуміти, що бюджет буде глибоко дефіцитним та потребуватиме дотацій як від західних партнерів, так і де-факто від вітчизняних платників податків у вигляді підняття податкових ставок і урізання соціальних видатків.

Можна по-різному ставитись до ініціатив окремих можновладців щодо додаткових податків, підвищення військового збору, податків для ФОПів, але безспірним фактом є те, що наступний бюджет стане рекордним за величиною дефіциту. Останній складе, за оцінками фахівців, близько 40 млрд дол.

В таких умовах частково рятівним колом стане український бізнес, який навіть в умовах війни адаптується до низки викликів – обстрілів, перебоїв в енергосистемі, падіння купівельної спроможності громадян тощо. Проте, крім викликів війни, перед вітчизняним бізнесом стоять й інші системні виклики внутрішнього характеру. До них можна віднести дискусійне питання щодо бронювання співробітників та дієвого його механізму, додаткові податки та збори й традиційну, ще з 1990-х проблему – рейдерство.

За даними на кінець травня цього року, від початку 2024 року відкрито 188 проваджень за статтями про рейдерство, що в 1,3 рази більше за показники відповідного періоду в 2023 році. Про це красномовно свідчать дані з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Найбільш резонансним скандалом, пов'язаним з рейдерством, на сьогодні є ситуація навколо мережі лабораторій "Ескулаб" та її трьох співвласників. Цей конфлікт триває вже понад рік й полягає у спробах Дениса Мельника та Станіслава Луговського привласнити долю компанії, що належить третьому бізнес партнеру – Сергію Дядюшку. Наразі в ЗМІ наявний значний обсяг матеріалів, судячи з яких Мельник та Луговський діють за принципом "ціль виправдовує засоби" й в бажанні привласнити майно "Ескулабу" не нехтують практично жодними заходами, в тому числі, саботуючи роботу мережі цих лабораторій. ЗМІ повідомляють, що через такі дії рейдерів заручниками ситуації стали клієнти "Ескулабу", які не можуть отримати результати своїх аналізів, відповідно втрачають час, гроші та здоров’я. Мова, в тому числі, й про онкохворих.

Але в контексті скрутного економічного становища в Україні та глибоко дефіцитної державної скарбниці, подібні рейдерства, як з "Ескулабом", мають прямі наслідки на наповнення бюджету. Так, коментуючи саботування діяльності мережі лабораторій та пунктів збору біоматеріалів Сергій Дядюшко наголосив: "Такі дії Луговського та Мельника призводять до фактичного ненадходження до бюджету загальнообов'язкових платежів на суму близько 3-4 млн грн на місяць, що, своєю чергою, у період воєнного стану негативно впливає на обороноздатність держави".

Слід зауважити, що "Ескулаб" у 2023 році увійшов у десятку найбільших платників податків у Львівській області, сплативши загалом 33,8 млн грн податків. Відтак, дійсно є обґрунтовані факти, які свідчать, що рейдери своїми діями перешкоджають надходженню до держбюджету України та місцевих бюджетів десятків мільйонів гривень, що в умовах війни, виглядає як дотична допомога агресору, не говорячи вже про моральний бік проблеми, коли заручниками ситуації стали сотні й тисячі клієнтів "Ескулабу".

Подібні історії вкрай негативно впливають й на інвестиційний клімат в Україні й на імідж нашої держави загалом. Відтак, якщо ми прагнемо отримати не казковий, а реальний план відбудови країни, її промислового, економічного та людського потенціалу, небхідно на законодавчому рівні вирішувати проблеми корупції та рейдерства. А це спільне завдання й Феміди, й правоохоронних органів, й суспільства загалом.