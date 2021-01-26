Денис Берінчик заявив, що в смерті дитини є вина лікарів.

Відомий український боксер Денис Берінчик розповів про те, як втратив новонародженого сина Тимура 30 червня 2018 року.

Про трагедію у своїй родині Берінчик розповів в інтерв'ю YouTube-каналу INTERSPORT Україна.

"Як ми скажемо - на все воля Божа. Але коли ось є наші лікарі, які не дуже сильно освічені, і ми знаємо, як вони вчилися, тому що так само вчилися і ми. Є момент похибки на докторську ситуацію. Вкололи щось, викликали передчасні пологи, сказали, що потрібно зберігати плід, порахували свої терміни, але на шестимісячному етапі зробили кесарів розтин...", - сказав Берінчик.

"Занадто був маленьким, підключили до апарату штучного дихання, склалися обставини... Через два тижні хрестили - ангел пішов", - також розповів боксер.

"Розбиратися і шукати когось винуватим... Підлікуємо здоров'я, психологічно, емоційно... І йдемо далі вперед, тому що важко з такими моментами жити і тягнути цей хрест. Я думаю, що на нашій планеті я не один з такими проблемами", - додав Берінчик.

Читайте також"У нього триколор": відомий український боксер висловився про Крим

Він також зазначив - щоб пережити таке горе, потрібно триматися разом з дружиною:

"Важко дуже пережити. Напевно, кожен чоловік може взятися за алкоголь і не тільки. Думаю, багато сімейних пар можуть подати на розлучення, тим самим зруйнувати те, що у них є. Звичайно, потрібно відволікатися на роботу, на самого себе. В першу чергу підтягнути здоров'я і триматися разом. Якщо будеш сам - буде набагато важче це перенести без емоційної підтримки, без розмови".

За словами Берінчика, йому допомогло те, що у нього на той момент вистачало зайнятості:

"У мене тоді якраз був проект "Танці з зірками", потім відразу бокс, потім поєдинок, робота. Дружина на роботі в поліції, плюс момент, коли є перша дитина - це дає натхнення і сил жити далі. Потрібно переживати це все разом. Коли я поділився цим горем в Instagram, хотів, щоб зі мною трохи потягнули цей хрест у скорботі".

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар