Колишній боєць UFC, ірландець російського походження Артем Лобов прийняв виклик українського боксера Дениса Берінчика.
Після своєї перемоги в рингу Берінчик запропонував Лобову влаштувати кулачний бій.
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Боєць на прізвисько "Російський молот" відповів українцю в Instagram:
"Давай. Знімай подушки з рук, влаштуємо справжній махач", - написав Лобов.
Також він виклав відео, на якому Берінчик кидає йому виклик, і написав: "Виклик прийнято".
Відзначимо, що Лобов провів у кулачних боях три поєдинки - у нього дві перемоги при одній поразці. У змішаних єдиноборствах він виграв три рази при п'яти поразках.
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