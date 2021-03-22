Артем Лобов відповів Денису Берінчику.

Колишній боєць UFC, ірландець російського походження Артем Лобов прийняв виклик українського боксера Дениса Берінчика.

Після своєї перемоги в рингу Берінчик запропонував Лобову влаштувати кулачний бій.

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Боєць на прізвисько "Російський молот" відповів українцю в Instagram:

"Давай. Знімай подушки з рук, влаштуємо справжній махач", - написав Лобов.

Також він виклав відео, на якому Берінчик кидає йому виклик, і написав: "Виклик прийнято".

Відзначимо, що Лобов провів у кулачних боях три поєдинки - у нього дві перемоги при одній поразці. У змішаних єдиноборствах він виграв три рази при п'яти поразках.

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Автор: Антон Дудар