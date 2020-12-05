Сторона Ф'юрі стверджує, що за контрактом терміни на поєдинок вийшли.

Наприкінці цього року мав відбутися третій бій Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер, проте сторона Ф'юрі стверджує, що за контрактом терміни на поєдинок вийшли, тому нічого не буде.

Вайлдер стверджує інше, тому сторони зараз проводять юридичні розгляди. Про це заявив промоутер Боб Арум, який представляє інтереси Ф'юрі, пише boxingscene.

Боб Арум впевнений, що бою не буде.

"Ніяких прав у Вайлдера на третій бій більше немає. Але я не можу заборонити йому розгляди з цього приводу. Час вийшов. У контракті було записано, що крайній термін - кінець жовтня. Так що Вайлдер отримає відмову. Думаю, найближчим часом буде остаточне рішення", - сказав Арум.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.

Джошуа захищатиме титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента за лінією IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Після цього йому необхідно провести захист пояса WBO.

Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера, однак організувати поєдинок не вдалося.

У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хотіли провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Однак Олександр Усик планує перешкодити цим планам, оскільки не хоче чекати можливості поборотися за титул чемпіона світу. Українець підкреслив, що він "на черзі" на бій з Джошуа.

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Автор: Олег Давигора