Рефері безпідставно зупинив бій достроково.

Резонансною подією в Росії завершилися дитячі змагання з боксу під назвою "Час Легенд 6".

13-річний син президента Чечні Рамзана Кадирова Адам здобув суперечливу перемогу за сприяння суддів. Його суперника Аслана Біттірова, який родом з Північного Кавказу і представляв республіку Кабардино-Балкарія відверто засудили.

Кадиров-молодший буцім-то нокаутом переміг опонента, але на відео чітко помітно, що саме Аслан завдавав потужні удари по голові Адаму.

У другому раунді бійці почали обопільно атакувати й виконувати сильні удари, але саме, коли Біттіров почав домінувати, йому рефері почав відраховувати незрозумілий нокдаун.

Команда Аслана викинула білий рушник і зупинила бій.

Пояс після поєдинку вручили сину Рамзана Кадирова і зарахували цю звитягу як дострокову.

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Автор: Артем Будрін