Нагорода за найкращий нокаут дісталася німкені на прізвисько "Леді Молот".

Всесвітня боксерська рада (WBC) назвала найкращий нокаут 2020 року в жіночому боксі.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті WBC.

Нагорода дісталася німкені Крістіні Хаммер (26-1, 12 КО) на прізвисько "Леді Молот".

20 грудня минулого року вона ефектно нокаутувала фінку Санну Турунен. Після серії потужних ударів від Хаммер Турунен впала на канвас обличчям вниз.

And they gave us excellent KO's 🔰🔝🏆 pic.twitter.com/DAFtYfgBCx — World Boxing Council (@WBCBoxing) January 18, 2021

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Автор: Антон Дудар