Крістіна Хаммер здобула 26 перемог у 27 боях / фото BoxingScene

Всесвітня боксерська рада (WBC) назвала найкращий нокаут 2020 року в жіночому боксі.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті WBC.

Нагорода дісталася німкені Крістіні Хаммер (26-1, 12 КО) на прізвисько "Леді Молот".

20 грудня минулого року вона ефектно нокаутувала фінку Санну Турунен. Після серії потужних ударів від Хаммер Турунен впала на канвас обличчям вниз.

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Автор: Антон Дудар