Український боксер добре знайомий з творчістю Максима Рильського.

Український боксер Олександр Усик біля новорічної ялинки прочитав вірш відомого поета Максима Рильського "Білі мухи".

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Відео з'явилося в Instagram-акаунті lomus_official. "Продовжуємо святкувати", - йдеться у підписі до відео.

Усик виразно прочитав вірш, розвеселивши присутніх.

Підписникам також сподобалося.

"Така класна дикція українською мовою", "Як харизматично! Дуже круто", "Я теж недавно дітям розповідав цей віршик", - пишуть коментатори. А один із зарубіжних фанів Усика англійською написав: "Я не розумію Усика, але у нього стільки харизми".

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Автор: Антон Дудар