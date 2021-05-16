Віктор Вихрист / фото facebook.com/ECBOXING
Український боксер Віктор Вихрист на прізвисько "Фауст" здобув чергову дострокову перемогу на професійному рингу.
28-річний українець в першому раунді нокаутував представника Польщі Яцека Пьонтека.
Суперважковаговик з міста Світловодськ Кіровоградської області не залишив шансів 48-річному польському боксеру. Бій відбувся у німецькому місті Кельн.
Ця звитяга стала сьомою для Вихриста на профі-рингу, 5 з яких завершилися нокаутом. У Пьонтека теж не було поразок до зустрічі з Віктором, але вперше він таки програв. До цього поєдинку в нього було 11 перемог, 9 з яких достроково.
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Віктор Вихрист у профі: головне
- У січні 2020 року Вихрист вирішив відмовитися від шансів поїхати на Олімпіаду-2020 у складі збірної України та перейшов у професіонали.
- Вихрист виступає на професійному рингу під псевдонімом "Фауст", що перекладається з німецької мови як "кулак".
- За 7 боїв у профі Вихрист має 7 перемог, 5 з яких нокаутом.
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