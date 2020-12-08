Алехандро Сабелья пішов з життя в 66 років.

В Аргентині помер відомий футбольний тренер Алехандро Сабелья. Йому було 66 років.

Про це повідомляє clarin.com.

Причиною смерті Сабельї стала внутрішньолікарняна інфекція, яка ускладнила гостру ішемічну хворобу серця. Тренер був госпіталізований 26 листопада, але в останні дні його стан погіршився.

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Сабелья найбільш відомий по роботі в збірній Аргентини. Він очолював команду з 2011 по 2014 роки і вивів її у фінал ЧС-2014, де аргентинці поступилися Німеччині (0:1).

Також Сабелья тренував аргентинський "Естудіантес", з яким у 2010 році виграв Кубок Лібертадорес.

В якості гравця він виступав за аргентинські "Рівер Плейт" і "Естудіантес", англійські "Шеффілд Юнайтед" і "Лідс", а також інші команди.

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Автор: Антон Дудар