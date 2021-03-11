Анатолій Трубін перебуває у сфері інтересів низки клубів.

Донецький "Шахтар" відхилив декілька пропозицій щодо трансферу українського воротаря Анатолія Трубіна.

Про це розповів асистент директора з футболу "Шахтаря" Карло Ніколіні, передає tuttomercatoweb.

За його словами, зокрема, "гірники" отримували дві конкретні пропозиції з Італії:

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"Мене не здивують пропозиції по Трубіну, тому що ми вже їх отримували, і не тільки від італійських команд. Дві пропозиції були з Італії, але не від "Мілана". Ми обидва рази відмовили, тому що нам запропонували навіть не половину від того, як ми оцінюємо Трубіна".

"Подумайте, яка у нього може бути вартість, враховуючи, що це дуже молодий воротар з досвідом гри в Лізі чемпіонів і Лізі Європи, який виступає на високому рівні в чемпіонаті, а також є гравцем збірної", - додав Ніколіні.

Анатолій Трубін: прогрес у "Шахтарі"

19-річний Трубін є вихованцем "Шахтаря", а за першу команду " гірників" дебютував 26 травня 2019 року в матчі з "Маріуполем".

На даний момент голкіпер провів за "гірників" 27 матчів. У сезоні 2020-2021 він став основним воротарем команди.

У п'яти матчах групового етапу Ліги чемпіонів 2020-2021 Трубін тричі зумів зберегти свої ворота сухими. За підсумками матчу з "Реалом" він був включений в символічну збірну тижня в ЛЧ. Також в цьому сезоні на його рахунку два "сухих" матчі в Лізі Європи.

Сейв Трубіна був включений до числа найкращих сейвів ЛЧ 2020-2021.

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Автор: Антон Дудар