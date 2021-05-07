Андрій П'ятов / фото УАФ

Страж воріт донецького "Шахтаря" й збірної України Андрій П'ятов після Євро-2020 припинить виступати за національну команду.

Про це 36-річний голкіпер заявив у програмі "Денисов Time".

Проте П'ятов вирішив повісити бутси на цвях лише в стані "жовто-синіх", а за "Шахтар" продовжить грати та конкурувати з Анатолієм Трубіним за статус першого кіпера команди.

Читайте також"Мурашки по шкірі": капітан збірної України з футболу опублікував зворушливий відеогімн (відео)

Свій перший матч у збірній України П'ятов зіграв ще у 2007 році. В активі зіркового воротаря 96 поєдинків та участь на Євро-2012 і Євро-2016.

Зауважимо, що капітан "гірників" є володарем найбільш тривалої "сухої" серії в історії збірної України.

За кількістю поєдинків за збірну України П'ятов посідає п'яте місце в історії "жовто-синіх", але має шанс потрапити у топ-3, якщо випередить Олега Гусєва (98 матчів) і Руслана Ротаня (100 матчів).

Кар'єра Андрія П'ятова: цифри та факти

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін