Страж воріт донецького "Шахтаря" й збірної України Андрій П'ятов після Євро-2020 припинить виступати за національну команду.
Про це 36-річний голкіпер заявив у програмі "Денисов Time".
Проте П'ятов вирішив повісити бутси на цвях лише в стані "жовто-синіх", а за "Шахтар" продовжить грати та конкурувати з Анатолієм Трубіним за статус першого кіпера команди.
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Свій перший матч у збірній України П'ятов зіграв ще у 2007 році. В активі зіркового воротаря 96 поєдинків та участь на Євро-2012 і Євро-2016.
Зауважимо, що капітан "гірників" є володарем найбільш тривалої "сухої" серії в історії збірної України.
За кількістю поєдинків за збірну України П'ятов посідає п'яте місце в історії "жовто-синіх", але має шанс потрапити у топ-3, якщо випередить Олега Гусєва (98 матчів) і Руслана Ротаня (100 матчів).
Кар'єра Андрія П'ятова: цифри та факти
- П'ятов виступає за "Шахтар" з липня 2007 року після переходу з "Ворскли".
- З донецьким клубом П'ятов виграв десять титулів чемпіона України, 8 Кубків України, 5 Суперкубків України та 1 Кубок УЄФА.
- П'ятов - на другому місці в історії за кількістю титулів чемпіона України (10 титулів).
- Голкіпер "Шахтаря" був включений до рейтингу десяти найкращих воротарів 21 століття за кількістю матчів без пропущених голів, а також до рейтингу найвідданіших футболістів Європи.
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