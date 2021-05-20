Півзахисник збірної України "зарядив свою гармату" та поцілив у ворота легендарного Буффона.

19 травня відбувся фінал Кубка Італії з футболу 2020-2021, в якому зустрілися "Аталанта" та "Ювентус".

Туринці першими відкрили рахунок в зустрічі. Юний шведський хавбек Деян Кулусевські ефектно з лівої ноги обвідним ударом поцілив у дальній кут воріт.

Однак, "Аталанта" ще до перерви відігралася. Свою потужну гармату увімкнув Руслан Малиновський та "прошив" славетного Джанлуїджі Буффона. У другому таймі "Ювентус" частіше атакував. Спершу Федеріко К'єза влучив у стійку, але через декілька хвилин йому таки вдалося забити переможний м'яч після пасу вже вищезгаданого Кулусевські.

Кубок Італії 2020-2021. Фінал

"Аталанта" - "Ювентус" - 1:2

Голи: Малиновський, 42 - Кулусевскі, 31, К'єза, 73

"Аталанта": Голліні, Паломіно, Ромеро, Толой (Джимсіті, 77), Госенс (Міранчук, 82), Фройлер, де Роон, Хатебур (Ілічіч, 77), Пессіна (Пашаліч, 68), Сапата, Малиновський (Муріель, 68)

"Ювентус": Буффон, Даніло, де Лігт, К'єлліні, Куадрадо, К'єза (Дібала, 74), Рабіо, Бентанкур, Маккенні, Роналду, Кулусевскі (Бонуччі, 81)

Попередження: Малиновський, 36, Ромеро, 78, Фройлер, 85, де Роон, 87, Ілічич, 90 – К'єлліні, 27, де Лігт, 40

Гол Малиновського та весь матч від офіційного You-Tube-каналу Серії А.

Фінал Кубка Італії: підсумки

"Ювентус" виграв цей трофей 14-й раз в історії.

Це другий трофей Андреа Пірло на посту головного тренера "Ювентусу". В цьому сезоні він вже виборов Суперкубок Італії, обігравши там "Наполі".

Руслан Малиновський став лише другим гравцем в історії "Аталанти", якому вдалося відзначитися у фіналі Кубка Італії. Першопрохідцем був Анджело Доменгіні, який оформив хет-трик у 1963 році проти "Торіно" (3:1).

Легендарний воротар італійського та світового футболу Джанлуїджі Буффон виграв 6-й раз за свою кар'єру Кубок Італії. Це абсолютний рекорд - жоден футболіст не може похизуватися такою великою кількістю.

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Автор: Артем Будрін