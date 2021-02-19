Тести все ж довелося здати, в результаті чого виявили одного хворого.

Бельгійський "Брюгге" не хотів здавати тести на коронавірус в Україні перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Динамо".

Про це повідомляє Nieuwsblad.be.

Відзначається, що 17 лютого після прибуття в Україну в "Брюгге" були здивовані вимогою українського уряду провести додаткове тестування.

Здивування було пов'язано з тим, що УЄФА вимагає обов'язково тестуватися перед вильотом на матч, що було зроблено клубом, тоді як тестування вже в країні, в яку направляється клуб, в офіційні рекомендації організації не входить (Фактично пункт медичного протоколу УЄФА 7.5.1 говорить, що команда гостей крім тестів у себе вдома може бути протестована вже після прибуття на місце проведення гри, якщо того зажадають відповідні місцеві органи влади, - Прим.).

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У "Брюгге" намагалися вирішити питання за допомогою посольства Бельгії. У цей час гравці і персонал перебували в готелі. Бельгійський клуб відмовлявся тестуватися не тому, що не хотів отримати уявлення про ситуацію із зараженими в команді, а через те, що побоювався шахрайства. У "Брюгге" вважали, що клуб можуть змушувати пройти тестування, щоб послабити команду з психологічної та спортивної точок зору.

Після кількох годин переговорів "Брюгге" отримав через своє посольство повідомлення про те, що в тестах більше немає необхідності. Однак український чиновник, який повинен був підписати документ, "раптово виявився недоступний".

Зрештою клуб погодився пройти тестування в сертифікованій УЄФА лабораторії. І в підсумку ввечері 17 лютого один з тестів дав позитивний результат - у гравця команди Матса Рітса. Він покинув Україну 18 лютого приватним рейсом. У "Брюгге" вважають, що результат тесту Рітса міг бути хибнопозитивним. Результати тестування, яке він пройшов після повернення до Бельгії, поки невідомі.

Варто відзначити, що ще до прильоту в Україну в "Брюгге" було виявлено чотири випадки зараження COVID-19 серед гравців, а також захворів весь тренерський штаб команди.

"Динамо" - "Брюгге": підсумки матчу

Матч "Динамо" - "Брюгге" завершився внічию 1:1. Кияни відкрили рахунок у другому таймі, але незабаром пропустили.

Таким чином, у повторній грі "Динамо" потрібно буде обов'язково забивати, щоб розраховувати на позитивний результат.

Цей матч змогли відвідати вболівальники. Відповідний дозвіл було отримано вранці в день гри.

Найкращим гравцем цього поєдинку за версією Whoscored став Брендон Мехеле, який забив у ворота Георгія Бущана.

Матч-відповідь відбудеться 25 лютого на полі "Брюгге".

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Автор: Антон Дудар