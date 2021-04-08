Легендарний тренер виступив з серйозною заявою.

ФІФА готує кардинальні зміни щодо правила офсайду. Очікується, що вже під час чемпіонату світу 2022 року у Катарі суддям допомагатиме автоматична фіксація офсайду.

Це стало відомо Sky Sports.

Про це повідомив голова відділу ФІФА з глобального розвитку футболу та видатний у минулому тренер Арсен Венгер, який 22 роки поспіль очолював лондонський "Арсенал".

За словами французького фахівця, ФІФА хоче запровадити систему автоматичного визначення "поза грою" до старту чемпіонату світу в Катарі.

"Вважаю, система автоматичної фіксації офсайду буде готова до 2022 року. "Автоматична" в такій ситуації означає, що лайнсмену безпосередньо йде сигнал, лінійний суддя бачить на своєму годиннику червоний колір і розуміє, був офсайд чи ні", - розповів Венгер.

Він наголосив, що це сприятиме тому, що арбітри швидше ухвалюватимуть рішення і відповідно паузи протягом поєдинків не будуть такими тривалими.

"В середньому час очікування становить близько 70 секунд, іноді 80 секунд, іноді трохи довше, коли ситуацію дуже складно оцінити. На мій погляд, це дуже важливий крок. У напівавтоматичній системі сигнал спочатку надходить до відеоасистента рефері, який сигналізує лайнсмену. Я наполягаю на автоматичній системі, щоб сигнал йшов безпосередньо до лайнсмена", - пояснив екс-наставник "канонірів".

Зауважимо, що ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Нагадаємо, що нещодавно УЄФА дозволив командам проводити по п'ять замін в ході одного матчу на Євро-2020, який пройде цього літа.

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Автор: Будрін Артем