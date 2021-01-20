Кияни готові платити Далехо Ірандусту 400 тисяч євро на рік.

Київське "Динамо" проявляє інтерес до 22-річного півзахисника збірної Швеції та "Хеккена" Далехо Ірандуста.

Про це повідомляє Sportbladet.

За інформацією джерела, "Динамо" запропонувало Ірандусту найбільш привабливі умови контракту - зарплату близько 400 тисяч євро на рік.

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Це як мінімум в два рази перевищує ту зарплату, яку гравцеві готовий платити інший претендент на нього - нідерландський "Гронінген". Також гравцем цікавиться французька "Тулуза".

Вартість Ірандуста оцінюється приблизно в 1,5 мільйона євро.

Контракт гравця з "Хеккеном" діє до кінця 2021 року.

Далехо Ірандуст: що відомо про футболіста

Ірандуст виступає за "Хеккен" з 2017 року. У збірній Швеції він провів 3 матчі.

Основна позиція футболіста - центральний півзахисник.

У чемпіонаті Швеції-2020 Ірандуст зіграв за "Хеккен" в 23 поєдинках, відзначившись 6 голами і 4 асистами.

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Автор: Антон Дудар