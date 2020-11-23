Наставник киян вірить у перемогу, попри відсутність ключових виконавців.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розповів про ситуацію в команді та поділився очікуваннями від матчу з "Барселоною" в 4-му турі Ліги чемпіонів.

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Румунського фахівця цитує прес-служба клубу.

"Що стосується Сидорчука і Циганкова, тільки вчора вони здали негативні тести та, в кращому випадку, якщо все буде добре, Віктор буде готовий до суботньої гри в чемпіонаті. А Сергія дискваліфіковано.

У нас в основній обоймі все ті ж 13 гравців, які грали з "Інгульцем". Ніхто не додався, але, на щастя, ніхто не випав. У цьому ж складі ми готуємося до гри з "Барселоною", - сказав Луческу.

Тренер додав, що все одно вірить у перемогу, а також навів приклад зі своєї роботи в "Шахтарі":

"Природно, ми хочемо виграти. Але завтра зіграють дві команди, кожна з яких має свою філософію, свої ресурси, свої ігрові ідеї. Природно, для нас дуже важлива перемога.

Я згадую 2004 рік, коли Мессі починав свою кар'єру. "Шахтар", який я тоді очолював, грав у Лізі чемпіонів з "Барселоною". Ми виграли 2:0, при тому, що у "Барселони" була видатна команда з Хаві та Іньєстою у складі. Мессі тоді дебютував. Це дало дуже великий поштовх розвитку футболу в Україні, тому що ми виграли у такої команди. Це був перший крок.

"Динамо" довго було відсутнє в Лізі чемпіонів. Я дуже хочу, щоб ця гра також дала поштовх у розвитку, прогресі "Динамо".

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

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Автор: Данило Слесь