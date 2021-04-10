Лідер чемпіонату України зіграє проти "Дніпра-1".

У рамках 21-го туру чемпіонату України 10 квітня "Дніпро-1" зіграє з "Динамо". Стартовий свисток пролунає о 17.00.

Матч буде домашнім для "Дніпра-1", хоч і номінальним господарем буде "Динамо". Причиною є те, що у матчі першого кола на прохання дніпрян їхню домашню зустріч перенесли на "Олімпійський" до Києва.

Обидві команди підходять до цього матчу з чудовими серіями перемог в УПЛ. "Динамо" перемагає вже 5 поспіль поєдинків, а "Дніпро-1" в останніх трьох зустрічах набрав максимально можливі 9 очок.

У турнірній таблиці чемпіонату України "Динамо" посідає перше місце, набравши 49 очок. "Дніпро-1", у якого 25 очок, йде восьмим.

У матчі першого кола команда Мірчі Луческу мінімально перемогла - 2:1.

До вашої уваги трансляція матчу на телеканалі "2+2".

Також до вашої уваги повний матч на ютуб-каналі FootballHub.

Нагадаємо, що в цьому сезоні УПЛ завершиться раніше, ніж було заплановано, в інтересах збірної України.

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Автор: Будрін Артем